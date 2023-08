Dos detinguts i diversos ferits en un robatori amb arma blanca a les Festes de Sants

Detenim sis homes, tres a Ciutat Vella i tres a Sants-Montjuïc, per cometre tres estrebades de cadenes d’or aquesta matinada a Barcelona pic.twitter.com/qxytULmUsK — Mossos (@mossos) August 24, 2023

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per un robatori amb arma blanca enmig de les festes de Sants. Els fets han passat aquest migdia a la plaça de la Farga, segons ha avançat Sants 3 Ràdio. Hi ha diversos ferits lleus i els mossos han iniciat una investigació per determinar els fets.El robatori s'hauria produït després d'una baralla a ganivetades entre dues persones. Durant l'enfrontament, han aparegut diverses persones amb patinets elèctrics, també amb ganivets. A banda dels Mossos d'Esquadra s'ha mobilitzat una ambulància del SEM, que ha hagut d'atendre dos ferits lleus per arma blanca, segons Sants 3 Ràdio. Per ara es desconeix si entre les persones ateses hi ha la víctima i també el paper que ha tingut durant l'enfrontament.Le s Festes de Sants , una de les festivitats amb més tradició i arrelament popular, se celebren fins al 27 d'agost. Aquesta matinada, els Mossos han detingut tres homes al barri i tres d'altres a Ciutat Vella per tres robatoris de cadenes d'or a través d'estrebades.