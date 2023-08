Un avió amb destí Barcelona avorta l'enlairament per una topada amb unes gavines a Santander

Aborto de despegue del vuelo de #Santander a Barcelona por impacto con bandada de gaviotas en carrera de despegue afectando probablemente a alguna de las turbinas. Gracias al excelente trabajo de la tripulación todo ha quedado en un susto.

Ensurt a l'. Uns'ha vist obligat a suspendre l'enlairament aquest dijous després d'impactar contra un grup de gavines en plena embranzida. La tripulació ha detectat els danys a temps i ha frenat l'operació a la mateixa pista.El compte de Twitter deha explicat que, probablement, la incidència hagi afectat alguna de les turbines. La detecció de l'impacte ha estat clau per evitar una tragèdia i l'excel·lent actuació del personal de l'avió ha permès que tot hagi quedat en un ensurt.L'aeroport de la capital de Cantàbria es caracteritza per la gran concentració d'aus als seus voltants, pel qual la feina de l'equip de control de la fauna també ha hagut de ser impecable, tal com celebra el compte dels controladors. Després de la comprovació de danys, l'aerolíniaha enviat una altra aeronau per traslladar els passatgers cap a Barcelona.

