Unaa la catalana amb personatges de, el' o. Això és el que viurà Lloret de Mar aquesta tardor, que acollirà la primera edició de laLa convenció de còmics està impulsada per l’actor Alec Utgoff, d’origen ucraïnès però amb residència a viu a Lloret de Mar. "La Costa Brava té una llarga tradició amb el món del cinema i les produccions audiovisuals”, ha destacat l'impulsor, conegut pel seu paper dea la sèrie americana 'Stranger Things'. La convenció es farà el 14 i 15 d’octubre al Gran Casino de la localitat selvatana i les entrades ja estan a la venda.És la primera iniciativa a Catalunya que dona resposta al fenomen fan service, habitual en les convencions americanes com ara la. D'aquesta manera, la convenció de còmics preveu reuniri empreses relacionades amb lai eld’algunes de les sèries de culte. El públic tindrà la possibilitat d’interactuar amb elsi aconseguir la signatura dels seus ídols.Per a aquesta primera edició ja han confirmat actors i actrius com, Jaqen H'ghar en la sèriei comissaride la sèrie ‘Crossing Lines’; l’actor Bernard Hill que interpreta Lord Terrence Tymber a ‘Games of Thrones’; Julian Wyatt Glover conegut pel seu paper com Walter Donovan ai l’última creuada’, la seva interpretació de general Veers ai per la seva interpretació com Gran Maestre Pycelle a ‘Game of Thrones’; l’actriu Cara Buono, Karen Wheeler a la sèrie ‘Stranger Things’, o l’actor Sylvester McCoy que va interpretar el mag Radagast a ‘Hobbit’.L’actor impulsor del projecte,, pretén que la convenció doti la convenció permet que els seus veïns tinguin un nou espai d’entreteniment on "Els fans puguin compartir experiències amb els seus ídols". De moment ja han sortit les entrades a la venda peri en el cas de menors de 14 anys l’entrada serà reduïda per 10 euros. Es preveu que vinguin unes 3.000 persones al llarg de tot el cap de setmana.

