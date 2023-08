«Cap cambrer entén el català»: el 20% dels catalanoparlants diu topar sovint amb la discriminació als restaurants

Mostra el teu compromís amb Nació.

assegura haver tingut problemes per demanar en la seva llengua al restaurant perquè. És un dels resultats que recull la darrera enquesta sobre els hàbits de consum a Catalunya publicada aquest dimecres per l'. Es tracta d'una de les grans preocupacions dels consumidors catalanoparlants, del 54,2% concretament, que temen que no hi hagi ningú que el pugui atendre en el seu idioma quan van a menjar fora.I és que el sector de la restauració és un dels que concentra més problemes i inconvenients pel que fa a la llengua, segons els consumidors. Prop d'un de cada tres (29,2%) denuncia quei el 27%, que topen sovint amb el fet que només hi hagi disponible la. A més, un de cada deu assegura que, sovint, eltampoc està en català.D'altra banda, els consumidorsdiuen topar amb situacions de discriminació lingüística en molta menor mesura., mentre que la resta denuncia principalment haver anat a restaurants sense una carta en castellà (9,1%). Si bé,que no hi hagi cap cambrer que els pugui atendre en la seva llengua.L'estudi s'ha elaborat a partir d'entrevistes telefòniques arealitzades durant el novembre de 2022 i, d'altra banda, ha revelat que laés la pràctica comercial que més preocupa a la ciutadania. Gairebé la meitat dels consumidors ha reconegut que ha estatvíctima d'aquest perill. Altres qüestions que generen neguit sónels, els problemes relacionats amb l', elsi la