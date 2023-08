La FIFA expedienta Rubiales

Nou pas perquèdeixi de manar en el món del futbol. La Comissió Disciplinària de laha obert un expedient al president de la(RFEF), amb la creació d'un procediment disciplinari. L'estocada final al màxim dirigent del futbol espanyol sembla cada cop més a prop, a les portes d'una assemblea de l'òrgan en què vol mantenir-se al càrrec.El màxim òrgan del futbol mundial considera que Rubiales, amb la seva actuació després de la final del, pot haver incomplert elsdel codi disciplinari de la FIFA. Què contemplen aquests articles? Doncs que tota persona que atempti contra la dignitat d'una altra, d'un col·lectiu o d'un país serà sancionat amb la "".Rubiales està cada cop més acorralat. El màxim dirigent del futbol espanyol ha convocat per aquest divendres una assemblea extraordinària de la RFEF, amb, per intentar refermar-se en el càrrec. Davant els esdeveniments de les últimes hores, però, ja estudia més aviat com intentar tancar el capítol de la manera més digna, si és encara possible a aquestes alçades.En aquesta trobada, Rubiales sap que compta amb el silenci còmplice de bona part dels presents . Ara bé, el rebuig social al petó forçat a Jennifer Hermoso , acompanyat de crítiques des de la política, compliquen molt que el president de la RFEF continuï en el càrrec. I si es nega a marxar i s'enroca, el govern espanyol ja està preparat per engegar la maquinària que permeti cessar-lo.

