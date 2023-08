Usuaris afectats pels retards als trens de Rodalies a l'estació de la Sagrera Foto: Mar Riera

L'ambient a l'estació de Rodalies de, d'entrada, sembla tranquil. A la via dos, però, en, un home d'uns 75 anys, es discuteix amb dos treballadors de seguretat. "Vinc de l'estació de la, on ja m'he esperatdins d'un tren aturat que no sortia, i ara resulta que aquí tampoc no en passa cap. Em podeu dir què està passant?", pregunta enrabiat l'usuari als treballadors. En Miguel només és un dels centenars d'usuaris afectats per la incidència d'aquest dijous a les instal·lacions d'Adif a Barcelona , més concretament en els sistemes de senyalització i gestió de trànsit a la bifurcació de, a l'interior dels túnels. Una incidència més en aquest agost negre als trens a Catalunya "Les línieshan quedata partir de les", diu una de les treballadores de la finestreta d'informació de l'estació de plaça Catalunya. Per tant, "estem desviant els usuaris a l'estació de, excepcionalment, perquè no s'hagin d'esperar tant de temps". Ara bé, en Miguel ha rebut una informació totalment diferent de l'estació de la Sagera: "M'han dit que anés ambfins a plaça Catalunya per agafar el tren allà com a alternativa", però quan hi ha arribat ha vist que tampoc n'hi passava cap, i afegeix, indignat: "Abans he anat a la taquilla perper agafar el metro, perquè no és culpa nostra que hi hagi una avaria, però m'han dit que l'havíem de pagar, que no se'n feien càrrec. És una vergonya", lamenta.A l'estació de laés on es nota més el caos. Els bancs de les vies són plens de gent, sobretot de mares amb infants i cotxets, que pateixen més que mai l', amb rècords històrics de temperatures a Barcelona . L', una jove de 22 anys que està asseguda a les escales amb un ventall, fa gairebéque espera. Són lesi el seu tren encara no ha arribat. "No m'han deixat passar per les màquines per anar a la via fins, i ara que m'hi han deixat passar, ja faque espero el tren". Els treballadors de l'estació de la Sagrera han tancat l'accés a les vies, però sense informar de res: "Només ens han dit que les línies estaven tallades. Els hem demanat alternatives, però". Ja no és que els usuaris no rebin informació sobre les incidències, sinó que els mateixos treballadors tampoc en saben res ni hi posen més interès.L', un home d'uns 60 anys, quan ha vist que no podia passar per les màquines se n'ha anat cap a casa. Una hora després, però, ha tornat a l'estació. Malgrat que ha pogut passar, li ha tocat fer temps: "Faque espero que vingui el tren. Sí que m'han dit que hi havia una avaria que afectava tot Barcelona, però tampoc m'han donat una previsió". En canvi, l', una dona d'uns 45 anys, ha decidit esperar-se a l'estació: "Hi havia, que demanaven altres opcions per poder desplaçar-se, però els treballadors", explica la usuària, que coincideix amb el que ha viscut l'Alejandra. Malgrat queha informat que a less'havia, ni rastre de cap tren. Mentrestant, de fons se sent per megafonia que hi hade fins aen totes les línies afectades.Com sempre, elssón els: retards, cancel·lacions i falta d'informació. Cap a les, un treballador de la finestreta d'informació assegura que ja s'hael servi i que esla circulació habitual dels trens de manera progressiva. De moment, però, l'Alejandra, l'Elena i l'Andrés esperen asseguts, i enfadats, a la via.