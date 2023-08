L'amo del gos rescatat a Terrassa: «No estava abandonat»

Després que lai elsrescatessin un gos que, segons els veïns que van alertar els cossos d'emergències, volia saltar del balcó d'un tercer pis després de passar-hi tres dies abandonat , el Diari de Terrassa ha parlat amb l'amo de l'animal, queL'home assegura que, sinó que estava a càrrec de la seva cunyada mentre ell era uns dies de vacances a Lloret de Mar, i que dimarts la noia havia sortit de casa a les 8 hores del matí per anar a treballar. De fet, diu quei que, si ho haguessin fet, tant ell com la seva cunyada haurien anat a casa, ja que la noia treballa a uns 40 minuts i ell hauria trigat una hora i mitja.El propietari del gos reconeix que va quedar tancat al balcó, i que tenia "aigua freda i menjar", però que "no està abandonat". "No li falta de res. I si hagués volgut tirar-se, s'hauria tirat", afegeix. Tot plegat, segons l'home, estàEl gos és unde quatre anys i pesa 68 quilos, i ahir va ser traslladat al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa, on el veterinari li farà un reconeixement per saber l'abast de la. Això permetrà establir la sanció que s'imposi al propietari, que de moment ha estat denunciat per unade l'ordenança de tinença i protecció d'animals, i que podria ser denunciat per

