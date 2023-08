ERC no es reunirà amb Feijóo i Junts manté la incògnita

Mostra el teu compromís amb Nació.

es vol reunir amb els partits independentistes i a l'altra banda encara no sap a qui trobarà. El candidat dels populars, que afronta una investidura que de moment neix fallida el 26 i 27 de setembre , vol engegar la setmana vinent una ronda de contactes amb els diferents grups parlamentaris, tots menys Bildu, i de momentja ha assegurat que no seurà a la taula., en canvi, manté la incògnita.Els republicans han dit públicament la seva decisió. Ahir mateix la consellera de la Presidència,, en una atenció als mitjans a la Universitat Catalana d'Estiu va assegurar que la proposta d'investidura de Feijóo no els interpel·la perquè el seu partit mai ha votat el PP ni ho farà "mai". També va refusar qualsevol reunió amb els populars. Fonts d'ERC a Madrid consultades perratifiquen les paraules de Vilagrà i asseguren que no hi haurà cap trobada amb el PP. Ara fa uns dies, ERC ja va rebutjar reunir-se amb el rei Felip VI en el marc de la ronda de contactes per a la investidura, un moviment que els republicans fa anys que repeteixen, especialment pel discurs del monarca després del referèndum.La decisió de no reunir-se amb Feijóo contrasta amb les declaracions fetes pel president de la Generalitat,, en els últims temps assegurant que mantindria la taula de diàleg encara que fos amb el PP i Vox a l'altra banda . Durant la campanya, també el cap de files d'ERC a Madrid,, va assegurar en una entrevista a Nació que li "grinyolaria com a demòcrata" només negociar amb una part. "Com a independentista, no soc innocent. Feijóo em vol a la presó, però forma part de la meva responsabilitat intentar negociar amb tothom", defensava. Més enllà d'aquestes postures dites sobre un hipotètic govern espanyol de dretes, el cert és que la situació no és ben bé així ara, perquè de moment Feijóo no té cap garantia per poder governar iI Junts? El partit tampoc va assistir a la ronda de contactes amb el monarca Felip VI engegada a començaments de la setmana. Sí que hi va assistir però, l'any 2019, la seva cap de files a Madrid llavors,, actual presidenta del partit. "Els catalans no tenim rei", li va dir. Ara fa uns dies, l'actual portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va explicar en una entrevista a l'ACN que en aquesta ocasió no hi assistirien perquè no tenen "res a dir-li" . Sobre l'assistència de Borràs l'any 2019 amb el monarca, va argumentar que hi va anar i ja va "explicar el que havia d'explicar".En canvi, Junts no ha aclarit encara si assistirà o no a la ronda de contactes amb. "No direm res" i "cap novetat" són les principals respostes que donen des de l'equip de premsa preguntats per les negociacions i trobades a Madrid. Els dirigents de Junts també estan instal·lats en el silenci, i és que així ho ha dictat la cúpula. De moment, des del PP, el dirigentva apuntar ahir que no descarten reunir-se amb Junts perquè és un partit la "tradició" i la "legalitat" del qual no estan en dubte. Aquest dijous, però, el secretari general dels populars catalans,, ha matisat en una entrevista a Catalunya Ràdio que amb Junts no volen negociar, sinó "parlar".El silenci de Junts no és només sobre una possible reunió amb Feijóo. El partit tampoc ha volgut valorar públicament els quatre diputats que el PSOE li ha cedit per crear grup propi. Aquesta era una de les contrapartides -no explicada aleshores- a canvi de facilitar una mesa del Congrés progressista presidida per. El termini per registrar els grups parlamentaris acaba aquest divendres al migdia i llavors se sortirà de dubtes. De moment, ERC ha negociat amb Sumar i serà aquesta formació qui ha cedit dos diputats als republicans perquè puguin tenir el seu propi grup.