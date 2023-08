El preu de la gasolina marca el nivell més alt de l'any

Elsencadenen set setmanes de preus a l'alça, segons les dades publicades aquest dijous pel. Durant els últims set dies el preu de laa les estacions de servei de lha superat els 1,7 euros el litre de mitjana (1,709 euros), el nivell més alt de l'últim any, i des de principis d'estiu s'ha encarit un 7,4%. Per la seva banda, els'ha situat en 1,601 euros, de manera que és un 11,4% més car que a principis de juliol.Tot i això, els carburants encara estan lluny dels màxims registrats durant l'estiu passat, quan es van superar els dos euros el litre. Aleshores també hi havia en vigor elel litre per part del. D'aquesta manera, durant l'última setmana omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de gasolina ha costat al voltant dels 94 euros -a principis d'estiu costava 87 euros-. En el cas del dièsel, ha costat uns 88 euros, uns nou euros més que a començaments de juliol.La pujada sostinguda dels preus arriba durant les setmanes amb mésa les carreteres catalanes per lesd'estiu. L'encariment també s'atribueix a la pujada del preu del, una decisió dels països productors i exportadors deamb l'objectiu de millorar les seves balances de pagaments després de la

