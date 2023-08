El Govern demana «explicacions immediates» pel caos a Rodalies i insisteix en el traspàs

De nou, l’estat espanyol falta al respecte als usuaris de rodalies. De nou, una avaria que evidencia la falta d’inversions i la incapacitat de gestió que tenen de la xarxa a Catalunya. És incomprensible. El traspàs és una necessitat. Ja no queden excuses. https://t.co/qrUZQ0dwOT — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) August 24, 2023

Un nou dia de caos ai un nou dia en què elinsisteix en la necessitat del traspàs del servei. Així s'ha pronunciat el president de la Generalitat,, després de l'avaria que ha generat greus problemes a les línies, considerant que el govern espanyol "falta el respecte" als usuaris i que no inverteix ni gestionar de manera adequada el servei."El traspàs és una necessita, ja no queden excuses", ha assegurat Aragonès, que ha traslladat a la consellera de, que cal demanar "explicacions immediates" a l'Estat, ai asobre aquesta nova incidència. El Govern ha fet un seguiment exhaustiu de les circumstàncies i s'ha posat a disposició dels afectats, que viuen constantment en un "servei de segona", segons el president.La mateixa Capella ha recordat l' agost negre que s'ha viscut a Rodalies i ha reiterat que les incidències afecten diàriament la vida de milers de catalans: "Volem decidir la xarxa ferroviària que volem per al nostre país", ha remarcat. En la demanda del traspàs també s'han posicionat altres membres del govern, com la consellera de la Presidència,, o el conseller d'Interior,. El traspàs es tracta d'una de les demandes històriques de l'executiu català i que estarà sobre la taula en la negociació sobre la investidura deEls trens de les línies R1, R2, R3 i R4han quedat aturats aquest dijous al voltant de les deu hores per una incidència a les instal·lacions d'. L'avaria s'ha produït en els sistemes de senyalització i gestió del trànsit a la bifurcació de, a l'interior dels túnels. Gairebé una hora després, gairebé a les 11 del matí, Adif ha comunicat que l'avaria ha estat solucionada i que els trens recuperaven la freqüència de manera gradual.Durant la incidència, els combois només avançaven amb autorització prèvia del personal d'Adif per garantir la. Consegüentment, això ha provocat que els trens quedessin aturats a les estacions davant les queixes dels usuaris, també sobre les condicions en plena. Tal com han explicat personal d'Adif a aquest diari, no s'aturaven els trens a les estacions d', tot i que a un quart d'onze s'ha recuperat el servei.

Altres notícies que et poden interessar