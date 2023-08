Alba Castelló: acròbata aèria fora i streamer al món digital

Mostra el teu compromís amb Nació.

Qui diu que els gamers i streamers no es mouen de davant la pantalla de l'ordinador és perquè no coneix l'. Aquesta jove de Borriol (Castelló) és acròbata aèria i, a més,a les xarxes socials. Ella reivindica que lespuguin tenir un espai en un món molt masculinitzat i on elés més que evident, però assegura que a les xarxes "triomfen els bons", independentment de si són homes o homes.Fanàtica dels, la seva explosió a les xarxes va ser a partir d'un vídeo publicat a TikTok el 2018 mentre ballava en unes escales. Es va fer viral i acumula milions de reproduccions. A partir de llavors, l'Alba va començar a crearde forma més seguida i així crear una. Ara, a les seves xarxes s'hi poden trobar continguts sobre, sobrei també sobre, la seva feina fora de l'aparador digital.