Creuar Collserola amb bici: la Generalitat adjudica l'estudi de viabilitat del Bicitúnel

Si a mitjans de juliol la proposta dea través d'una nova arribava al Parlament de mans de la CUP , ara s'ha constatat que la Generalitat finalment estudiarà de forma fefaent la seva viabilitat.Segons ha avançat Catalunya Informació, el Departament de Territori, després d'haver-se compromès el passat gener , ja ha adjudicat un informe per avaluar la possibilitat d'utilitzar i adequar ladels túnels com a carril bici; tal com es recull en la reivindicació històrica del col·lectiu "Bikevidrera" Un nou pas que permetria habilitar una connexió "eficient, saludable i sostenible" entre la capital catalana i la plana vallesana en tan sols 25 minuts en comparació a l'1.15 h actual tot salvant el desnivell de la Serra de Collserola. Segons es detalla en el contracte, l'estudi, valorat en 55.000 euros, estarà enllestit al març.