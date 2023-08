Més de 12 hores amb una carretera tallada al Pallars per una esllavissada

Patac d’aigua a Isavarre. 35 litres, amb pedra i molta intensitat. La carretera C147 de moment tallada per una gran esllavissada entre Isavarre i Boren.

No sap ploure.@emergenciescat @eltempsTV3 pic.twitter.com/a8bsWWNGHk — Xavi d'Isavarre (@xavialtaneu) August 23, 2023

Un bon gruix de pedra pic.twitter.com/0k4oExPHhG — Judith Arnalot (@JudithArnalot) August 23, 2023

Se superen els 42ºC al Pallars Jussà

Una fortaha provocat aquest dimecres al vespre diversos problemes al. El més important, l'de pedres, aigua i fang que ha tallat laentre, al terme municipal d'Alt Àneu, entre els punts quilomètrics 131 i 133. Aquest dijous al migdia la carretera segueix tallada, segons informa elLesvan deixarde grans dimensions en diferents indrets de la comarca, com és el cas de Borén, mentre que ahi van caurede pluja, amb un descens del termòmetre de fins a 18 graus, segons informa Segre. A Isavarre, per la seva banda, s'hi van acumular fins aD'altra banda, i pel que fa a les temperatures, al Pallars Jussà es van superar ahir els 42ºC. Va ser a, on es van assolir elsen el dia més calorós del que portem d'estiu. Una xifra que es queda a només vuit dècimes del rècord històric de temperatura màxima al Pallars, que ostentaamb els 43,1ºC assolits ara fa dos anys . L'ambient extremadament càlid ha portat elsa ampliar un dia més les restriccions a activitats a l'aire lliure per minimitzar el risc d'incendis.