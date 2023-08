On és la boleta?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Gran titular i, aparentment, molt bona notícia, tenint en compte que Meritxell Batet deia que això, reglamentàriament, era impossible. El PSOE s'hi havia oposat sempre i només havia obert la porta a fer-ne un ús al Senat. No es pot negar que és una petició positiva perquè inclou que el català sigui llengua oficial a la UE i una llei perquè es faci servir a les institucions de l'Estat. També és cert que Francina Armengol (sí, Francina, pronunciat amb essa sorda, i no sonora), en un acte de celebració de l'ascens de la UD Eivissa quan era presidenta del govern de les Illes Balears, va renunciar al dret de parlar català perquè li van cridar que parlés “en español!” i va fer el canvi. Però això de doblegar-se davant del supremacisme espanyol, arrogant i maleducat, ja no ens sorprèn tant, oi? Ho fan els polítics de tots els colors i part de la societat civil. Cal unes quantes campanyes de conscienciació lingüística arreu del país, però això ja seria un altre article. No hauríem de posar-nos tan estupendos quan, de vegades, polítics de partits independentistes fan exactament el mateix.Des de Cultura i Política Lingüística mostren un gran entusiasme perquè el català podria obtenir eines i recursos per superar la minorització arreu de la comunitat lingüística. Creuen que queda molta feina a fer, però representa un avenç significatiu. Una mica de cofoisme, un gran clàssic. Tot això de l'oficialitat a la UE està molt bé, però encara em costa d'entendre i em demano per què no s'apliquen algunes lleis fantasma que tenim i que la Generalitat no tira endavant, com ara les de l'etiquetatge o la del cinema, que ja fa vergonya aliena d'anar-ho recordant. Per no parlar del tema peludíssim de la immersió a les escoles. Però no us volia deprimir, cofoistes!Plataforma per la Llengua, que ens explica qüestions pràctiques del que implica aquesta proposta: es pot exigir per llei l'etiquetatge en català de tots els productes alimentaris, també es podria exigir tenir la informació dels productes sanitaris en català o que el carnet de conduir europeu inclogui el català, així com també es podria recórrer en català a la justícia europea; en definitiva, prestigi intern i extern de la nostra llengua. I Doblatge en català ens recorda, molt encertadament, que el castellà és tan cooficial com el català i que, per tant, el català és tan oficial com el castellà. Deixem de dir que el català, l'euskera i el gallec són llengües cooficials, com si fossin llengües de comparsa del castellà. L'estat espanyol sempre ha utilitzat el terme cooficial per subordinar les altres llengües oficials de l'Estat, ras i curt. Mal m'està el dir-ho, però això ho explico més àmpliament al llibre Teràpia lingüística.com ara el diari As, que explica les diferències entre llengua i variants dialectals. Molt bonic, despertar-se ara amb aquesta lliçó tan didàctica, sobretot quan s'omplen la boca amb això que “España es un país muy rico lingüísticamente hablando y podemos encontrar diferentes variedades del idioma según la región...”. Existeix el blanqueig monolingüístic? Jo dic que sí. Després, per acabar-ho d'adobar, tenim els blavers i els secessionistes espanyols i anticatalans, en general, que aprofiten una altra vegada per intentar colar el gol de “i el valencià on és?” I estan disposats a atacar i anar ben lluny quan un periodista (Sergi Moyano, que treballa a la delegació valenciana d'RTVE) explica que català i valencià són el mateix idioma i que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua confirma la unitat de la llengua. Però què els has d'explicar, als secessionistes de la llengua, si no hi entenen, de raons científiques. Si “no tenen vergonya ni la coneixen”, tal com deia un portaveu de Vox per carregar-se la unitat de la llengua.També hi ha qui adopta una actitud positiva, és activista per la llengua i alhora creu que això és una ensarronada per marejar la perdiu, que els partits anticatalans ja trobaran la manera per impedir-ho subtilment. D'això se'n diu ser un gat vell. Inclogueu-me dins d'aquest grup, sisplau! A veure qui la diu més grossa. I ja tenim els trilers a punt, disposats a fer els millors trucs de màgia per fer desaparèixer la boleta (ai, volia dir la petició d’oficialitat). Això no ha fet més que començar, però ja va bé que la qüestió de l'oficialitat del català a la UE surti a la llum per corroborar, una vegada més, que l'estat espanyol és incorregible, insalvable, irreparable i tots els sinònims que vulgueu.