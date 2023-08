Detenen 21 persones per comprar cotxes de forma fraudulenta i vendre'ls a Europa

Mostra el teu compromís amb Nació.

Agents de la policia espanyola han detingut, en una operació conjunta amb la policia de, 21 persones acusades d’apropiar-se indegudament de vehicles ai a la resta de l', falsificar-ne la documentació i posteriorment vendre’ls de manera fraudulenta a altres països. En total han estat detingudes 14 persones a, i a Romania, set més.El líder de l’organització, que havia aconseguit escapar en una primera operació, se l’ha detingut a. En total la policia ha intervingut 16 vehicles a Romania i 8 a Espanya per un valor superior al milió d’euros, a més deespanyols falsificats, plaques de, i material per als robatoris i la falsificació.La manera d’actuar de l’organització consistia a comprar vehicles tant a empreses com a particulars mitjançant. A mesura que van anar avançant en l’especialització, els membres del grup van començar a crearamb la finalitat d’accedir al finançament de flotes de vehicles, alguns d’, per evadir els mecanismes de detecció dede les empreses financeres.Un cop els vehicles estaven en poder de l'organització, falsificaven els documents necessaris i els traslladaven a països com Romania,, on eren adquirits per compradors que desconeixien la dinàmica. D'aquesta manera, els membres de l'organització causaven un: per una banda, les entitats financeres a les quals no pagaven les quotes, i per altra als compradors que adquirien el vehicle d'sense saber-ho.L'organització estava fortament estructurada en cinc grups de rols. Per un costat hi havia els captadors, que tenien com a objectiu buscar les "", que a la vegada s'encarregaven d'adquirir vehicles al seu nom o al de les empreses o societats fictícies. En un tercer nivell es trobaven les persones que es dedicaven ala documentació de vehicles i de les societats utilitzades. A més, el grup criminal comptava amb conductors que coneixien vies ien la ruta entre Espanya i Romania i així evitaven possibles controls en carreteres principals. Per últim, hi havia elsque rebien els cotxes a Romania, els matriculaven fent servir documentació falsa i els venien.