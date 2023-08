El PP dispara a tot: reunió amb el PNB, acostament a Junts i cerca de trànsfugues del PSOE

Cop de volant: ara sí amb Junts

Encara falta més d'un mes per al ple d'investidura d', previst per al 26 i 27 de setembre , i durant tot aquest temps elintentarà rascar per totes bandes elsque necessita per arribar a la majoria absoluta. Sense ells, o sense unade com a mínimdiputats del bloc progressista i sobiranista, la investidura serà fallida. Quin marge de maniobra té el líder dels populars?La veritat és que és molt limitat, i és aquestaderivada del resultat de les urnes el 23-J la que està empenyent el PP a fer moviments i cops de volant que no deixen de sorprendre. Ha de mantenir viu el relat durant el següent mes. Vol buscar els vots del, formació basca que ja ha avisat que no pactarà res amb els populars si Vox està en l'equació, però Feijóo ara també diu que vol seure amb, els partits que fa anys que critica amb paraules com "colpistes" i "sediciosos". Intentar seduir alguns barons socialistes perquè trenquin amb la doctrina de vot del seu partit és la tercera via que contemplen els populars.Va ser dimecres quan el PP var dir que ara s'obre a parlar amb els partits independentistes , contrariant també alguns dels seus dirigents a Catalunya després d'anys de confrontació amb el bloc republicà. "Junts és un grup parlamentari que, igual que ERC, més enllà de les accions que quatre persones, cinc, deu, duguessin a terme, representa a un partit la tradició i la legalitat del qual no està en dubte", afirmava el popularEl cert és que tant a Junts com a ERC, les persones que van impulsar el referèndum i la declaració unilateral d'independència no són "quatre" o "cinc", sinó que continuen portant les regnes o prenent moltes de les decisions dels seus partits. Carles Puigdemont és el màxim encarregat dins Junts en les negociacions amb Madrid, icontinuen al capdavant d'ERC com a màxims dirigents. Sigui com sigui, amb aquestes declaracions, el dirigent popular escenificava un gir de tendència que poc després quedavaamb matisos d'altres veus.Què vol dir negociar amb ERC i Junts? Aquest dijous, en una entrevista a Catalunya Ràdio el secretari general del PP català,ho ha rebaixat i ha assegurat que el seu partit no "negocia" amb Junts, sinó que té "". A l'altra banda, el partit de Jordi Turull i Laura Borràs rebutja aclarir si es trobarà o no amb els populars: "Cap novetat", diuen els responsables de premsa mentre hi ha qui especula fins i tot amb la possibilitat d'una abstenció que permetria a Feijóo ser investit. L'hermetisme és absolut, com ho va ser també durant la jornada de dimarts quan es va conèixer que el PSOE cedirà als juntaires dos diputats perquè tinguin grup parlamentari propi . ERC, però, no farà cap reunió amb ells, segons va aclarir dimecres la consellera de la Presidència,, que va reivindicar que el seu partit mai ha votat el PP ni ho farà.Si el PP aconseguís seure Junts -aquest dijous, dirigent dels populars, també ha diluït les declaracions de González Pons i ha situat els juntaires fora de la "racionalitat política" i ha admès que és gairebé "impossible" arribar a acords amb ells- la conversa es podria acabar aviat tenint en compte que els populars mai no acceptarien la petició d'amnistia i autodeterminació que reclamen els de Puigdemont.L'altra direcció cap a la qual miren els populars és el. La seva relació i entesa ha existit al llarg dels anys, però l'acostament del PP amb els ultres de Vox ha espantat els nacionalistes bascos. De moment, el portaveu al Congrés,, ha explicat que la seva formació assistirà per "" a la ronda de contactes que convocarà Feijóo, però ha insistit que no estarà en "combinacions" a les quals entri Vox.El tercer camí que exploraran els populars és mirant cap a la seva esquerra, cap al. Una vegada ho van fer i no va sortir malament, però ara els socialistes no són els que eren llavors. Va ser el 2016. El PSOE, mitjançant una, va permetre al popularser president del govern espanyol. Va ser una decisió de la cúpula i de vells barons, i va comportar que Sánchez plegués com a secretari general del PSOE i deixés el seu escó. Després va revifar, va guanyar unacontra Rajoy, i des del 2018 és president del govern espanyol. És aquest PSOE el que predomina a hores d'ara, el de Sánchez queMalgrat això, els populars intentaran furgar en aquests corrents internes per intentar esgarrapar els vots que necessita. "Elshem de posar-nos d'acord i reconduir el protagonisme de la política espanyol als interessos generals dels ciutadans", ha dit Borja Sémper en una entrevista a RNE aquest dijous, apel·lant al bipartidisme. En aquesta, ha demanat als socialistes abordar conjuntament "grans qüestions del país".Anar a buscar algunes sensibilitats del PSOE, com ja va insinuar Feijóo durant la campanya electoral que faria, no ha agradat gens en l'entorn de Sánchez, que ha sortit a criticar-ho als mitjans de comunicació durant el matí. La número dos,, ha declarat que els populars han d'estar "molt" si piquen a la seva porta i ha demanat que deixin de fer crides al "". El ministre de la Presidència en funcions,, ha demanat al PP que deixi d'"embolicar la troca" i ha titllat d'inacceptable la seva crida a diputats socialistes perquè "" els seus electors.Veurem demà cap a on mira el PP. I és que tots aquests moviments als quals es veu empès Feijóo són una novetat per ell. És un dirigent acostumat a les, i és que en va obtenir tres de consecutives a casa seva, Galícia, i encara no ha digerit que la victòria en escons del 23-J es pot acabar convertint en el principi del final de la seva carrera política. Al cap i a la fi, és presoner de la relació de dependència que el seu partit l'ha obligat a desplegar amb. Una relació que mai ha practicat a la seva terra i que ara ha acabat suposant que els populars vegin les portes tancades per part de la majoria de les formacions que ocupen els 350 escons del Congrés.