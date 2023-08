Rebenta una de les principals canonades de Sabadell i deixa la ciutat sense aigua

🔴⚠️Treballem en la reparació d’una avaria fortuïta en una canonada feeder a Can Llong, que pot afectar en el proveïment d’altres zones de #Sabadell



Encara no tenim previsió de restabliment a les zones afectades. Informarem puntualment aquí i a https://t.co/3MeK75j3nw pic.twitter.com/n9sfmyUxyd — Aigües Sabadell (@AiguesSabadell) August 24, 2023

Bon dia #Sabadell! Diversos equips de neteja viària s'han desplaçat a Can Llong per la neteja del carrer Budapest per una avaria en una canonada d'aigua.#TreballadorsSMATSA cuidant #Sabadell pic.twitter.com/LhHC7k6TYE — SMATSA (@SmatsaSbd) August 24, 2023

Unaestà. Segons han explicat fonts d', la canonada -d'uns 600 cm de diàmetre i principal conducte de proveïment del municipi- haaquesta matinada tot tallant l'alimentació provinent del dipòsit de Can Llong.Des de la companyia reconeixen que l'al conjunt dels barris del municipi, tot i que això no vol dir que tots els domicilis de la ciutat s'hagin quedat sense aigua. Ara bé, l'afectació anirà variant al llarg del dia mentre s'intenta resoldre aquest incident de "".A hores d'ara,l no han volgut donar una previsió sobre quan calculen que podrien tenir resolta la incidència. Des d'aquest matí, l'afectació principalment es veu traduïda en unaconcentrada a les zones del Centre, Torre-romeu, Poblenou, Can Roqueta i Creu Alta.