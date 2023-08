Mostra el teu compromís amb Nació.

Ladeixarà d'importardel. El gegant asiàtic ho ha decidit després que aquest dijous el país nipó hagi començat a abocar a l'oceà Pacífic més d'un milió de tones d'aigua radioactiva depurada procedent de la planta d'energia nuclear de Fukushima. El gegant asiàtic ha criticat la decisió "unilateral" del Japó i ha admès "molta preocupació" pels riscos de, segons recull el China Daily, mitjà estatal. És una mesuraEls abocaments del Japó arribenque la central nuclear patís un accident arran d'un terratrèmol i un tsunami que van afectar la costa nord-est del país. Els abocaments formen part del pla que el govern japonès va aprovar fa dos anys per desmantellar la central nuclear i té l'aval de l'ONU. Tot i això, la decisió ha provocat protestes al país en les últimes hores, segons recullen diversos mitjans internacionals. A Seül han detingut a 16 estudiants després de manifestar-se a l'ambaixada del país nipó.No és un cas aïllat. Dimarts, centenars de persones es van manifestar davant del parlament nipó per protestar per la decisió del govern. "El nostre únic desig és poder tornar a pescar amb seguretat com abans de l'accident", va denunciar llavors la federació nacional de pescadors del Japó, que creu que l'abocament serà una nova estocada a la reputació de la pesca de la zona. Organitzacions ecologistes com Greenpeace també van denunciar que la decisió anava en contra de "l'evidència centífica".Per ara, els propietaris de la central nuclear, l'empresa Tokyo Electric Power (), han manifestat que els abocaments només s'aturarien si es detectessin "anomalies". Tant el govern del Japó com l'empresa propietària de la central han assegurat que l'aigua ha estat tractada i no suposa cap risc. En aquests sentit, compten amb el suport de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) per tirar-la al mar.Es tracta d'aigua contaminada durant el procés de refredament dels reactors de la central danyats per l'accident. També hi ha aigua de les filtracions de pluja que s'han produït des del 2011, moment en què va quedar en desús. Ara, els dipòsits són al 98% de capacitat i en total hi ha 1,34 milions de tones d'aigua que s'abocaran al mar durant dècades.Segons detallen, l'aigua ha estat processada i diluïda en aigua marina per eliminar la majoria d'elements radioactius, que deixen les concentracions com innòcues dins dels límits internacionals de seguretat de l'OIEA. Però ni les entitats ecologistes, ni els països veïns estan convençuts. Tampoc els pescadors locals que, amb la decisió de la Xina de no importar marisc i peix japonès, també perden un dels seus principals mercats.