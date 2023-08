La lliga de futbol femení denuncia Rubiales al Consell Superior d’Esports i demana la inhabilitació

🚨 Comunicado oficial: Liga F presenta una denuncia ante el CSD solicitando la inhabilitación del presidente de la RFEF. https://t.co/VfERCh4bI3#LigaF — Liga F (@LigaF_oficial) August 23, 2023

La(Lliga F) ha presentat unadavant del president delpels “gravíssims fets i conductes” del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEEn un comunicat, la lliga titlla elde Rubiales de “” i diu que va estar guiat pel seu “”. Cita el gest amb els genitals, “inadmissible i repugnant”, així com el petó a Jennifer Hermoso , un fet que “”. Que insultés els que el criticaven, continua, és “inadmissible i repugnant”. La lliga avisa queper a totes les“És el moment de fer un. El contrari seria una humiliació per a totes les dones i la derrota més gran de l’esport espanyol i del nostre país”, avisa la Lliga F, que creu queLa lliga es queixa que una de les més gransde lade l’esport espanyol s’hagi vistper aquest comportament, i constata que les justificacions posteriors de Rubiales “no reflecteixen la seva manera de pensar i són, com va qualificar el president del govern espanyol, inadequades”.En aquest punt, remarca que, sinó “unaque es troba moltdels” de la societat, “una actitud que ha passat a la història de l’esport mundial i, el més greu, que quedarà sempre vinculada” a la selecció femenina.La lliga femenina parla d’una “a nivell mundial”, i d’unaper a la Marca Espanya, per a l’esport espanyol i per al futbol femení mundial”. “Quan el món hauria de tenir els seus ulls posats en les nostres futbolistes, el president va aconseguir que els ulls del món se centressin en la seva virilitat”, conclou el comunicat.