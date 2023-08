Alerta de la Guàrdia Civil: compte amb l'estafa de la «trucada perduda»

Elssón cada cop més espavilats i busquen nous mètodes per cometre fraus amb l'objectiu d'obtenir i robar dades personals i diners a les víctimes. Però no per això deixen d'utilitzar lesÉs el cas de la coneguda com ade la qual aquests dies alerta la Guàrdia Civil. Com funciona? Molt senzill: fanperquè la víctima no pugui arribar a respondre i, quan troba la, la retorni."Sila, li cobren una, de la qual l'estafador s'emporta una part", asseguren les autoritats. Però... com pots saber si el telèfon desconegut que t'ha trucat és una estafa o no?La Guàrdia Civil explica que per reconèixer si es tracta de l'estafa de la "trucada perduda" només cal analitzar eldel telèfon que ens ha trucat. Així, recomanen no tornar-la si aquest és un dels següents:, d'Albània;, de Costa de Marfil;, de Ghana, o, de Nigèria.

Altres notícies que et poden interessar