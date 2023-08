El temps d'aquest dijous: vint‑i‑quatre hores més de calor extrema

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa ⚠



Onada de calor d'almenys cinc dies

a Catalunya. Sí, efectivament, aquest dijous els termòmetres es tornaran a enfilar fins alsarreu del país, sobretot a partir de les 12 del migdia. El, un dia més, tornarà a ser escenari ded'estiu durant la tarda, tot i que amb menys força que aquests últims dies.I, de nou, latorna a ser protagonista. Després que la matinada d'aquest dimecres Barcelona hagi batut el rècord històric de temperatura nocturna amb, s'espera una nova nit intensa amb termòmetres amunt. Per aquest motiu, el Meteocat ha emèsa tot el litoral, amb especial èmfasi al Barcelonès i Baix Llobregat.El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha informat que laque afecta bona part d’Europa es mantindrà com a mínim fins. Així, es tracta de laque serà, almenys, de cinc dies de durada. És una calorada tardana i que pot ser excepcional per la seva, pel fet que alguns punts de Ponent podendurant més de 5 dies consecutius.A banda, la temperatura del país s’ha mantingut per sobre de la mitjana des del 9 d’agost, de manera que probablement serà una de les quinzenes més càlides que s’han mesurat a Catalunya.No es tracta d'undecaracteritzat per temperatura màxima molt elevada sinó per la seva. La previsió indica que a partir dela temperatura iniciarà un clar, alhora que arribaran, tot i que encara hi ha un grau d’incertesa elevat en referència a la quantitat i extensió.

