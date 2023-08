El canal de Panamà, col·lapsat per la sequera: més de 130 vaixells esperen torn

Mostra el teu compromís amb Nació.

Lad'aquest estiu no només afecta Catalunya. A l'altra banda de l'Atlàntic, eli més de 130 vaixells esperen torn per creuar-lo. La falta d'aigua històrica que viu el país de Centreamèrica ha deixat sota mínims els embassaments que abasteixen el canal, fet que provoca retards en el pas dels vaixells que el volen travessar. De retruc, problemes al comerç internacional.La tarda d'aquest dimarts hi havia, 54 amb reserva i 74 sense, segons va informar el Canal de Panamà en una nota de premsa. L'entitat va assenyalar que, "en circumstàncies normals", esperen unes 90 embarcacions.s'ha originat després que esa un màxim de-quan habitualment són 38- els vaixells que poden travessar cada dia pel canal. La mesura, aplicada el 30 de juliol fins a "nou avís" és una, segons ha informat el titular de l'ACP, Ricaurte Vásquez.Aquesta mesura, a més, ha provocat que elsperquè no es poden enfonsar tant com abans. Per tant, hi perd el, però també la infraestructura perquèque paguen les embarcacions en travessar.Les rutes principals que circulen pel Canal de Panamà són la que va de la Costa Est dels, de la Costa Est dels, i la d'. Per tant, són també les rutes comercials que estan veient alterada la seva situació per l'embús al canal.