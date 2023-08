Si no sents bé els diàlegs de les sèries has de saber que no et passa només a tu

Per què passa?

Moltes vegades es pot tenir unaquan s'està veient una. Passa quani et penses que és perquè tens el volum baix, però llavors l'apuges i el problema continua allà. Les causes no són ni l'idioma ni el volum, sinó perDes que els films han passat dels cinemes a lesde casa, lesaconseguir que els diàlegs siguin nítids i clars és un delsdel món de l'entreteniment. Com existeix aquesta problemàtica i no només passa a un grup reduït de gent, les persones opten per veure les sèries ambha explicat el diari Ara.No és el mateix adaptar el so perquè s'escolti en unaque en una habitació d'una casa. Aquí es troba un dels motius principals de la problemàtica. Els mescladors de so professionalsi ho fan amb sistemes d'altaveus robustos amb una àmplia gamma de so. Per tant, quan es reprodueix aquest contingut en un telèfon intel·ligent o una tauleta, per exemple, l'perquè soni pels altaveus petits i relativament febles, ha explicata la productora Optimus al diari Ara.També, ael so pot ser molt inconsistent d'una aplicació a l'altra i d'un programa a un altre, de manera que si es mira un programa per Amazon Prime Video i després es veu una pel·lícula a Netflix, probablementrepetidament per sentir el que diu la gent.Per això, les empreses tecnològiques i de mitjans han intentat començar a buscarper resoldre la dificultat. Ho estan fent ambde programari que amplifiquen els diàlegs. Però el problema no és gens fàcil de resoldre. El fet que les, tampoc ajuda.No és impossible de solucionar. Si es connecta una la televisió el so millorarà: una barra de so, un altaveu ample i en forma de pal. Però cal tenir present que tenen un cost a tenir en compte.