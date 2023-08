La Fiscalia investiga Naturgy per una possible alteració del preu de l'energia

Mostra el teu compromís amb Nació.

Investigació aper una possible alteració del preu de l'energia. Lade linvestiga si la companyia elèctrica va cometre un delicte contra els consumidors en manipular el mercat elèctric. L'obertura des'ha produït arran de la sanció de 6 milions d'euros imposada per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència () aquest juliol, que obligava Naturgy a pagar 41,5 milions d'euros en total per compensar la manipulació del mercat elèctric.Ara, la fiscalia de l'Audiència Nacional ha fet un pas més i ha obert una investigació. El primer pas ha estat demanar a laque concreti si la decisió "és ferma o ha estat impugnada", i si la conducta sancionada "ha tingut com a efecte l’increment del preu final pagat pels consumidors i usuaris", requisits necessaris per poder prosseguir amb el cas a escala judicial. Eltambé vol saber si l’increment s’ha notat" a tot o una part limitada del territori" i quantificar els "perjudicis patrimonials causats".A finals de juliol, lava informar que obligava Naturgy a pagarper manipulacions en el mercat elèctric, considerades com a sancióD'una banda, l'entitatper oferir "preus excessius i dispars" i "sense justificació" en el mercat de restriccions tècniques en comparació amb el mercat diari elèctric per “incrementar els seus ingressos”. A banda, Competència exigia a l’energètica que paguésa l’operador del sistema per “compensar el dany ocasionat” amb els sobrecostos.El procés judicial s'ha iniciat després que la fiscalia hagi rebut una denúncia sobre la qüestió de la secretaria tècnica de la Fiscalia General de l’Estat. L’associació de consumidors FACUA també havia elevat el cas a Anticorrupció i el ministeri públic arran de la multa de la CNMC.En un comunicat,ha dit que l’actitud de Naturgy podria ser un delicte", previst all, en l’article 284.La companyia energètica va dur a terme aquestes manipulacions durant el període delal, des de la central de cicle combinat, ubicada a. Des de Competència han explicat que aquesta central aprofitava els moments en què la competència al mercat de restriccions era reduïda per elevar les ofertes al mercat de restriccions tècniques i obtenir més beneficis.