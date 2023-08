ERC no vol esperar a la investidura i reclama a Armengol posar en marxa el Congrés

Catalangate, 17-A, clavegueres...

La decisió de la presidenta del Congrés,, fixant el ple de la investidura -probablement fallida- d'Alberto Núñez Feijóo per al 26 i 27 de setembre dona temps a tots els grups polítics, tant del bloc de la dreta com el de l'esquerra, per a negociar. Però les Corts espanyoles ja es van constituir el passat, els polítics van jurar el càrrec i van començar a cobrar el seu sou, i és davant d'això que ERC considera que cal activar la maquinària ila cambra baixa malgrat que el govern espanyol estigui en funcions. Hi ha marge per fer-ho, posant en marxa per exemple aquelles comissions parlamentàries que tant ERC com Junts han acordat crear en el marc dels seus acords amb el PSOE a canvi de la constitució de la mesa del Congrés. Segons ha pogut saber, els republicans han traslladat aquesta petició a directament a Armengol.El reclam s'ha produït aquest matí. Armengol ha trucat als líders de tots els grups parlamentaris per comunicar-los -abans d'anunciar-ho a la premsa- la data per al ple d'investidura de Feijóo. En el moment en què ha trucat a, cap de files d'ERC, aquest ha aprofitat per demanar-li, ja que el ple no està previst fins d'aquí a un mes, que s'iniciï com més aviat millor l'activitat parlamentària. Existeixende posada en marxa de l'activitat en legislatures que van ser fallides, com abans de les eleccions del 10 de novembre del 2019. En l'ocasió actual, per posar a punt l'activitat parlamentària hi ha abans un escull que és clau, i que el Congrés haurà de resoldre com més aviat millor: el compromís per garantir l'ús de les tres llengües oficials diferents del castellà de manera imminent.La voluntat dels republicans amb aquesta petició és evitar el bloqueig polític. Situacions precedents demostren que l'activitat es pot bloquejar durant un llarg temps per les negociacions per al nou executiu. El calendari d'ara així ho dibuixa també . Després de la investidura fallida de Feijóo, podria ser, candidat socialista, el que es presentés a la investidura si aglutinés prou suports i el reiaixí ho avalés. Sánchez, però, podria fracassar en el seu intent si no aconsegueix complir amb la demanda d'amnistia dels partits independentistes. En aquest cas, el més probable seria una dissolució de les Corts i una repetició electoral elQuines comissions es podrien posar en marxa si prospera la petició d'ERC? Els republicans van demanar crear una comissió d'investigació sobre el Catalangate. La mateixa petició la va fer Junts. La formació de Jordi Turull i Laura Borràs també ha acordat amb el PSOE la creació d'una comissió d'investigació sobre els, i reactivar la comissió sobre lesL'activitat parlamentària en període de govern de funcions, això sí, té limitacions evidents, derivades principalment del fet que l'executiu es trobi en una situació d'interinitat. Durant aquest període no es poden ni aprovarni tampoc presentaral Congrés dels Diputats perquè completin la tramitació parlamentària, però sí que poden funcionar les comissions, registrar preguntes o tramitar mocions. "Tots els diputats estan donats d'alta, cobrant des que van ser escollits, i com a legisladors poden i han d'exercir les seves obligacions", remarquen fonts dels republicans.