«Presumeixen de la García Márquez i a nosaltres ens la tanquen»: l'altra cara de les biblioteques a Barcelona

El districte dedeestà de celebració des que aquest dilluns es va conèixer que la biblioteca Gabriel García Márquez és la millor pública del món . Polítics de tots els colors han alabat l'equipament i han tret pit del, únic a l'Estat i al sud d'Europa en tota la seva història, per un recinte inaugurat fa poc més d'un any a la capital catalana. Una combinació de fusta i vidre, sis plantes i gairebé 4.000 metres quadrats plens de llibres i molta cultura , i inclús un pati i terrasses a l'aire lliure. Impressiona, sí, però és evident queI el mateix districte ho fa evident. Aquest dimarts el compte oficial de Twitter de Sant Martí publicava que la, al, quedavafins a nou avís. Està ubicada al mateix edifici que eldel Besòs i el Maresme, elsdel qual han estatal Casal del Barri del Maresme, un petit centre que fins ara estava inoperatiu, on també s'ha habilitat una sala de lectura.El tuit no ho especifica, però una publicació a la pàgina de Facebook de la biblioteca detalla que es deu a unTots dos equipaments estan catalogats com aper part del consistori -juntament amb dos mes del mateix barri-, tot i estar ubicats al mateix edifici, i els problemes de refrigeració són coneguts des d'abans de començar l'estiu. De fet,, de la, assegura a aquest diari que l'estiu passat ja es tenia coneixement d'aquests problemes."Han tingut temps d'arreglar-ho, però estem abandonats", denuncia Pardo. L'Ajuntament, per la seva part, explica aque no ha estat fins aquest dimarts quan es va espatllar l'aire condicionat de l'equipament. "La peça trencada s'ha de canviar i la reposició pot trigar dues setmanes", detallen fonts del consistori, que també informen que, com que l'aparell és "bastant antic", ja s'ha previst en el pla d'inversions d'aquest mandat substituir-lo. Mentrestant, busquen solucions alternatives i provisionals, més enllà de l'espai habilitat al Casal del Barri.El del Besòs i el Maresme és un delsde la ciutat, un 35% de la població és migrant regular -"tot i que les xifres reals són més altes", recorda la veïna-, els índexs d'abandonament escolar són alts i només un 13% dels habitants tenen estudies superiors. Així, lai elen un barri tan "especial". I, creu Pardo, "". Ho diu recordant com el 31 de juliol de l'any passat un grup nombrós de persones es van blindar dins l'equipament per evitar que aquest quedés tancat tot l'agost. Ho van aconseguir.Enguany, la biblioteca també havia de quedar oberta els mesos d'estiu, però el comunicat d'aquest dimarts ha escenificat un. Dies abans, el 10 d'agost, la plataforma veïnal havia enviat una petició a l'Ajuntament per preguntar per què no es resolia el problema de climatització de l'edifici i la resposta del consistori, a què ha tingut accés, va ser que "". "La realitat no els sosté el discurs, s'omplen la boca amb la García Márquez i a nosaltres ens la tanquen", conclou l'activista veïnal.