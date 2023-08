Sumar cedeix dos diputats a ERC perquè tingui grup propi al Congrés

Sumar cedirà dos diputats a ERC perquè pugui formar grup parlamentari propi al Congrés dels Diputats. Aquest era un dels moviments que tant els republicans com Junts esperaven de les negociacions amb el PSOE i Sumar, i que tenia diverses maneres per desencallar-se. El termini per a registrar els grups parlamentaris finalitza aquest divendres. Fonts de la formació de Yolanda Díaz reivindiquen que amb aquest moviment cap als de Gabriel Rufián faciliten la formació de grup a un dels partits que "previsiblement serà un dels suports a la investidura" de Pedro Sánchez i, per tant, al govern de coalició.



Per tenir grup parlamentari propi cal tenir almenys 15 escons o bé superar els cinc diputats i tenir almenys el 15% del vot a totes les circumscripcions a les quals es presenta candidatura. ERC i Junts tenen set diputats cadascun, i cap dels dos partits ha aconseguit fer el ple de superar la barrera del 15% del vot a les quatre demarcacions catalanes. "En les passades eleccions del 23 de juliol, ERC no va assolir un dels requisits que estableix el reglament de la cambra per a la conformació de grup parlamentari propi, per això Sumar facilitarà la seva conformació de grup propi, per després tornar al grup plurinacional", apunten en un comunicat.

En concret, ERC no supera aquesta barrera ni a la demarcació de Barcelona (12,33% del vot) ni a la de(14,74%), mentre que a Junts li passa exactament el mateix a la de Barcelona (9,68%) i a la de(11,08%). Els dos diputats de Sumar que vagin a ERC, ajudaran que els republicans superin la barrera del 15% a Girona i Barcelona. Ara caldrà veure si el PSOE o la formació de Díaz també cedeixen escons a la formació de





Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.803 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.547.922 65,42% Abstencions: 1.874.881 34,57% Vots nuls: 31.954 0,90% Vots en blanc: 29.079 0,82% Partit Vots % Diputats

Per què és important tenir grup propi al Congrés? Doncs, en primer lloc, perquè caure al grup mixt faria que els dos partits independentistes s'haguessin de repartir el temps d'intervenció a la cambra amb el diputat d', el deo el del. A més, tenir grup propi dona accés a totes les comissions del Congrés, entre elles la de secrets oficials, i també amb un factor econòmic: permet rebre més diners i ampliar la contractació d'assessors.