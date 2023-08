L'ha fet història i s'ha convertit aquest dimecres en el primer país que arriba al pol sud de la, un objectiu per tots els països que exploren l'espai. D'aquesta manera, el país guanya la carrera espacial cap al satèl·lit de la, que coincideix amb l'estavellament d'un coet rus quan intentava fer el mateix el passat diumenge.Elsi latambé eren dos dels països que buscaven aquest èxit que finalment ha aconseguit la sonda índia. De fet, l'Índia s'ha convertit en el quart país que aterra a la Lluna, després que ho fessin abans els estatunidencs, els xinesos i l'antigaEl coet indi va enlairar-se el passat 14 de juliol des del sud del país i ha arribat nou dies després. Dins el vehicle hi ha unque capturarà diverses imatges i mostres durant les pròximes dues setmanes. L'objectiu principal és determinar si l'aigua gelada dels cràters pot ser útil per crearper a missions tripulades a la Lluna i a, i fins i tot per crear un assentament al satèl·lit.L'interès per explorar la Lluna ha crescut exponencialment en els últims anys i Rússia i la Xina volen construir-hitant a l'òrbita com a la superfície del satèl·lit. A la cursa, amb menys pes, també s'hi han apuntat l'i el. Per altra banda, el sector privat també té interès a convertir la Lluna en un projecte turístic.

