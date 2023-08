Mor ofegat un home a la platja de la Pineda

Un home de 70 anys ha mort ofegat a la platja de la, a, aquest dimecres al matí. Segons ha informat, s'ha rebut una avís que la víctima es trobava dins de l'aigua i s'hauria desmaiat quan faltaven tres minuts per a les onze.Els socorristes l'han pogut treure fins a la sorra i li han practicat les maniobres de reanimació. El(SEM) hi ha desplaçat dues unitats, que no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'avís, la platja estava vigilada i hi onejava la bandera verda.La policia catalana s'ha fet càrrec de les diligències per esclarir els fets. Segons les dades de Protecció Civil, amb aquesta són jamentre es banyaven des del 15 de juny passat.

