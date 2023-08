La dieta és un dels ingredients clau per mantenir la salut en bon estat. Dos dels nutrients que la ciutadania sol tenir més baixos són el calci i el ferro. Tots dos han generat molts debats sobre quin és el millor aliment per consumir-los i absorbir-ne les seves propietats. En el cas del ferro, s'ha passat de la clàssica dicotomia entre la carn vermella i els espinacs a explorar els cigrons, les llenties o fins i tot els musclos. Del calci, sempre destaquen la llet i el formatge tot i que les algues i la coliflor també són bones maneres d'absorbir-lo. En tot cas, hi ha un aliment que aporta tant ferro com calci i és un dels grans desconeguts: els festucs.

Propietats dels festucs

Origen dels festucs

Els festucs són un dels selectes aliments que contenen proteïna completa vegetal, juntament amb la, lai els. Diversos estudis científics afirmen que els festucs ajuden a regular el nivell de sucre en sang i són rics en. Per tant, ajuden a enfortir els ossos i les dents i, juntament amb el nivell deque tenen ajuden a millorar la salut mental i a potenciar les capacitats intel·lectuals. També els músculs, evitant que puguin enrampar-se durant esforços físics.Les dues grans qualitat ocultes dels festucs són els alts nivells de calci i de ferro. Respecte al primer, el consum de festucs aporta més calci que uni tot: Per cada 100 grams, el iogurt aporta 137 mg de calci. Per cada 100 grams, els festucs aporten 180 mg de la mateixa propietat. Respecte al ferro, també són més nutritius que les, un dels aliments de proteïna vegetal que més es recomana. Si filem prim: les llenties contenen 7 mg de ferro mentre els festucs en contenen 7,1 mg.

L'origen dels festucs és a l'Àsia occidental i Àsia central, i es remunta a milers d'anys d'antiguitat. El 2015, a la zona del Canal Segarra-Garrigues es va impulsar la plantació de pistatxers per contribuir a activar l’economia del territori. En concret, al país es fa collita a les comarques de l’Urgell, la Segarra, les Garrigues, la Noguera, el Segrià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre. S'hi ha adaptat bé perquè necessita fred a l'hivern i calor a l'estiu i la floració té lloc durant la segona quinzena del mes d’abril quan el risc de gelades tardanes és ja molt reduït.

El festuc se sol consumir sense cuinar, retirant la seva closca amb els dits. Ara bé, també es poden cuinar fent-los rostits, mantenint el cruixent i la textura cremosa tan apreciada en l'àmbit gastronòmic.



