Borrell diu que les «nostres dones» estan «aprenent a jugar a futbol tan bé com els homes»

Noves declaracions fora de lloc -i de temps- de l'alt representant de la Unió Europea per als Afers Exteriors,Ha estat en el marc d'una entrevista a TVE, en la qual comentava el mundial guanyat per la selecció espanyola femenina aquest diumenge , quan s'ha referit a les jugadores com les "nostres dones", de les quals ha comentat que estan "aprenent a jugar futbol tan bé com els homes". Un fet que ha qualificat de "molt bona notícia".El màxim representant de la diplomàcia europea ha celebrat el triomf de les campiones del mundial amb aquestes paraules, però també ha aprofitat per recordar a l'equip masculí. Ni quan guanya la selecció femenina, ha pogut evitar posar de protagonista un home. Concretament, ha tingut paraules de record per al gol d'que va donar el mundial de futbol a la selecció espanyola masculina el 2010.Posteriorment, el cap de la diplomàcia europea ha publicat un missatge a Twitter, amb el qual ha volgutla seva declaració inicial. En ell, ha defensat que la victòria de les jugadores de la selecció espanyola en el mundial de futbol demostra que "aquest és el temps de les dones". "Les nostres campiones han fet un altre pas endavant cap a la plena igualtat i per això aquesta victòria m'enorgulleix doblement", ha afegit el veterà polític socialista.Les paraules de Borrell arriben en plena polèmica pel petó no consentit del president de la federació espanyola,, a la jugadora, un cas que ja ha estat censurat, criticat i denunciat. De fet, l a pressió ha augmentat les últimes hores per part del món polític, que no descarta executar un cessament