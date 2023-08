Els taxistes convoquen una marxa lenta fins al Parlament en contra de la multa de l'ACCO

Mostra el teu compromís amb Nació.

finalment no "bloquejarà" els accessos de Barcelona en l'operació retorn, però ha convocat unafins alpel, en forma de protesta per la multa de l'(ACCO). Competència va castigar l'associació de taxistes per fer pressió contra Uber . La multa imposada va ser dei la reacció d'Élite Taxi va ser convocar mobilitzacions a partir de setembre. Va ser en aquest moment quan van anunciar el "en l'operació retorn" a principis de setembre. Aquest dimecres, però, la principal associació de taxistes de Barcelona ha comunicat lad'aquesta mobilització: "les contradiccions de la Generalitat", ha justificat el líder i portaveu, Tito Álvarez No bloquejaran els accessos a la capital catalana, però igualment protestaran el pròxim dimarts. Lasortirà de lesa les 9 hores del matí i es desplaçarà per lafins al passeigi fins a arribar, finalment, al"Ens sembla molt fort que la Generalitat eviti el debat de la censura i de la llibertat d'expressió", ha manifestat. El líder explica que per aquest motiuel que està passant per veure si "surt algú a dir alguna cosa". L'associació de taxistes continua lamentant el "silenci" dels partits polítics:, ha criticat el portaveu.