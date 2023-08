La investigació de l'agressió a Olot se centra en un sol mosso

Brutalidad policial de los Mossos en Olot. Matones con placa. pic.twitter.com/K5iadwgch3 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 10, 2023

Elsmantenen la suspensió cautelar a l'agent que va clavar una bufetada a un home que cridava al mig del carrer a. Segons informen els Mossos, ladel cos ja ha enviat els primers resultats de la investigació al jutjat, que haurà de determinar la possible comissió d'algun delicte en l'actuació policial.Mentre s'esclareix el cas, els Mossos exposen que manté obert undisciplinari a un agent, que continua suspès de manera cautelar . Inicialment, els Mossos també havien expedientat un altre policia per suposadament una altra puntada de peu a l'home, tot i que el vídeo que va córrer per les xarxes no ho recollia.A les imatges que van circular per xarxes es veu l'home assegut a terra al carrerd'Olot i tres agents dels mossos que s'hi acosten. Els policies li demanen que se'n vagi a dormir "la mona" mentre ell els increpa dient-los "pica'm una altra vegada". Aleshores un dels agents li diu que calli "d'una vegada" i li venta la. Després, li recrimina que estigui molestant els veïns i li demana que se'n vagi al llit.Després que el vídeo es fes viral, la Divisió d'Afers Interns va obrir unaper analitzar l'actuació dels policies. Inicialment, els Mossos van obrir dos expedients disciplinaris. El primer, contra elque va clavar el cop, a qui van suspendre temporalment de sou i feina. El segon, obert a un altre dels agents per, suposadament, ventar una puntada de peu a l'home abans que un veí enregistrés les imatges.Segons informen els Mossos, la investigació oberta per la Comissaria General d'Investigació i Afers Disciplinaris ja està sotai el jutjat té els resultats de les primeres actuacions practicades per determinar si hi pot haver algun delicte darrere de l'actuació policial. En relació amb els expedients disciplinaris, els Mossos remarquen que mantenen un únic expedient a l'agent que va clavar la bufetada, que continua suspès provisionalment com a mesura cautelar.