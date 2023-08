Vilagrà situa l'amnistia com a «línia vermella imprescindible» en les negociacions amb el PSOE

Mostra el teu compromís amb Nació.

La consellera de la Presidència,, ha participat en l'acte de cloenda de l'edició d'enguany de la, a Prada de Conflent. En una atenció als mitjans abans de la seva intervenció, Vilagrà ha situat l'amnistia, que fins ara ha monopolitzat el debat al voltant de la investidura de, com a "línia vermella imprescindible" en les negociacions amb el PSOE. De tota manera, com ja va fer fa uns dies, Vilagrà ha dit que també s'ha d'obrir la carpeta del. "Treballem amb aquests dos objectius", ha afirmat, i ha insistit en la necessària coordinació amb Junts a l'hora de negociar amb els socialistes i aconseguir la desjudicialització del conflicte i poder votar.La data del primer ple d'investidura d', el 26 i 27 de setembre, situa un horitzó clar per a les negociacions, que el PSOE vol que siguin "prudents i discretes". El candidat del PP no té els suports garantits i obrirà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per mirar d'aconseguir els quatre vots que li falten. No descarten reunir-se amb ERC i Junts, però Vilagrà ha deixat clar que no assistiran a cap trobada amb els populars. L'única opció viable per als republicans és reeditar el govern progressista dels últims quatre anys, però per això cal que Sánchez es mogui. Els set vots d'ERC no estan garantits, i tampoc els de Junts. Si cap candidat aconsegueix ser investit president, la repetició electoral arribarà el 14 de gener.", ha dit Vilagrà. L'objectiu de l'amnistia està sobre la taula, però la consellera ha avisat que això no implica "desviar-se ni un mil·límetre" de l'objectiu de la independència. "Els primers passos s'estan fent i costen molt", ha admès, i ha reivindicat els indults i la reforma del codi penal, primers passos per avançar cap a la "desjudicialització definitiva" del procés. "No n'hi ha prou", ha insistit. Vilagrà ha remarcat la necessitat de trobar una estratègia compartida amb Junts per coordinar l'acció i aconseguir els grans objectius que té Catalunya, que no són altres que l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació. "S'equivocava qui donava per acabat el conflicte", ha dit.En la seva intervenció, la consellera ha ressaltat la importància d'un esdeveniment com la UCE i ha assegurat que l'acte amb els cinc presidents va ser "excepcional". La consellera ha constatat l', especialment als Països Catalans, amb els governs de PP i Vox al País Valencià i les Illes, que han posat, o a la Catalunya Nord, també amb atacs al català. "Volen tornar a trinxar i separar la unitat de la llengua, i no ho podem permetre. El que passa en una part del domini lingüístic", ha afirmat. Vilagrà ha ressaltat el compromís del Govern amb la llengua, i ha ressaltat l'èxit que suposa que es pugui parlar català al Congrés o els avenços en aquest sentit a la Unió Europea.A banda de la qüestió nacional, la consellera ha ressaltat la importància deper als catalans. "Les necessitats de les famílies no han desaparegut, hem de reforçar els drets socials", ha dit. En aquest sentit, ERC també demana el traspàs de Rodalies i posar fi a l'espoli fiscal que pateix des de fa anys Catalunya.