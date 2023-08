Rescaten una família després de bolcar en moto aquàtica a Empuriabrava

Elde laha hagut de socórrer aquest dilluns una parella i el fill menor d'edat després de bolcar en moto aquàtica a la zona marítima propera a(Alt Empordà). Segons informa l'institut armat en un comunicat, l'embarcació "Riu Guadalquivir" que patrullava per la badia deva veure la família, de nacionalitat alemanya, surant al mar al costat de la moto.Quan els agents s'hi van apropar, van comprovar que no podien tornar a pujar a bord del vehicle aquàtic per les ratxes dei per l', a banda que la moto tenia un excés d'aigua a l'interior. La Guàrdia Civil va resoldre pujar a la patrullera el menor i la mare, mentre restablien la navegabilitat de la moto aquàtica. El pare la va poder conduir fins al port, seguint l'embarcació de la benemèrita.Un cop a terra, els agents van alertar el(SEM). Els sanitaris van traslladar la dona al CAP de. Aquest rescat ha tingut lloc poc després d' una altra actuació de la Guàrdia Civil per rescatar una família que havia naufragat a la zones de les Illes Medes . Per això, l'institut armat recorda als usuaris d'embarcacions la importància de respectar la normativa i navegar amb prudència.

