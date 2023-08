Piqué fitxarà Puyol per a l'Andorra

L'excapità del Barças'incorporarà pròximament al. Tal com avança el Diari d'Andorra, el de la Pobla de Segur, que fa dos anys que resideix al país, tindrà un lloc a l'organigrama del club, encara per definir, però segurament molt proper a la, ocupada actualment perTal com explica el rotatiu andorrà, Puyol ja s'ha deixat veure un parell de cops a l'entrenament de l'equip tricolor, i la decisió de fitxar-lo comptaria amb l'aprovació de, el seu antic company d'equip, amic i màxim accionista del club.El vincle entre el mític capità deli el FC Andorra no és nou. La temporada passada ja va ser vist a la llotja de l'estadi en algun partit, i recentment ha assistit al sopar de benvinguda de la temporada amb la plantilla i l'staff tècnic.D'altra banda, no serà la primera vegada que l'exfutbolista nascut a la Pobla de Segur ocupa un càrrec de directiu. La temporada 2014-2015, i després de retirar-se, Puyol va ser durant uns mesos adjunt a ladel Barça, liderada aleshores per

Altres notícies que et poden interessar