Itàlia aplica el decret Meloni a l'Open Arms: multa i bloqueig pel rescat de 195 refugiats

Deriva legislativa en el Mediterráneo central. Bloqueo administrativo de 20 días y sanción de 10.000€ para el #OpenArms. Primero te piden ayuda para realizar decenas de rescates porque la Guardia Costera no tiene combustible, pero después te aplican el “Decreto Meloni” que… pic.twitter.com/jedrdVzieP — Oscar Camps (@campsoscar) August 23, 2023

Una multa dede bloqueig. Aquest és el preu que lha hagut de pagar per rescatara la costa italiana. L'ONG, capitanejada per Òscar Camps, ha denunciat aquest dimecres que Itàlia ha retingut el seu vaixell al port de Carrara després d'haver-hi desembarcat aquest dilluns amb refugiats provinents deen aigües internacionals al"Després d’haver fet aquest mes desenes d’assistències i intervencions de salvament a petició dels, avui ens apliquen el 'decret Meloni', que limita els rescats a un i que obstaculitza la protecció de vides en perill al mar”, ha lamentat l’ONG en un comunicat.Segons Open Arms, després de rescatarles autoritats italianes van assignar-los-hi el port de. En aquell moment, es va notificar de dues altres embarcacions en risc. Els agents van manifestar que se n'havien fet càrrec, però es van negar a donar detalls de lesni de l'del rescat. Per tant, el vaixell de l'ONG va salpar per buscar les dues embarcacions. "Durant les dues hores que va durar l'operació nals voltants de les naus. Vam confirmar que els refugiats havien estat, expliquen.El vaixell de rescat ha quedat bloquejat després de l'aplicació del, que limita a un els rescats d'ONG com l'Open Arms. El fundador de l'organització,, ha criticat la pràctica d'aquesta mesura que considera que va en contra de les: "Et demanen que ajudis en els rescats perquè la Guàrdia Costera no té combustible, però després t'apliquen el decret", ha lamentat.