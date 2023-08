Troben un cadàver momificat en un pis a Castelló de la Plana

Succés molt misteriós el que s'ha viscut a. La policia espanyola ha trobat unsense aparents signes de violència, i que feia diversos mesos que es trobava a l'interior d'un habitatge.Tal com expliquen des del cos policial de l', la troballa s'ha produït aquest dimarts i s'està a l'espera que l'autòpsia determini si es tracta d'una mort natural. El cadàver és d'un home de 68 anys, segons ha explicat el diari Mediterráneo, i l'alerta l'han donada els veïns després de detectar males olors.L'administrador de la finca va contactar amb un familiar de la víctima, però cap d'ells tenia claus i la porta ha hagut de ser forçada perquè la policia pogués accedir a l'habitatge. L'home no presentava problemes de salut i ara el cadàver s'ha traslladat a l'Institut de Medicina Legal perquè es determinin les causes del decés.

Altres notícies que et poden interessar