Estiu de rècord pel turisme: Catalunya registra el millor juliol de la seva història

Els preus dels hotels s'enfilen un 7,5%

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Juliol depels. El mes passat,va rebrede turistes, unmés que fa un any. Es tracta de la millor xifra històrica en un mes dedes que l'Institut Nacional d'Estadística () té registres, des de l'any. Tot plegat prové de les dades de lpublicades aquest dimecres per l'INE que també situencom la demarcació amb mésde tot. En aquest sentit. Ni la presència decom la d'aquest dimarts a la nit ni les consegüents onades de calor a les terres catalanes han aturat l'auge turístic que viu el País.Les dades de l'INE refermen lade les xifres del sector, recuperat després del sotrac de la. Catalunya va registrar més dede pernoctacions el juliol passat fregant lesque va marcar el 2019, a només mig punt dels. En el conjunt de l'Estat, el País es va situar com a, tant en, on les Illes lideren, com en, amb Andalusia al capdavant. En concret, els hotels catalans van concentrar unde les pernoctacions delsa l'Estat, i undelsDel total de turistes que es van establir en hotels catalans, 946.973 van ser residents a l'Estat, mentre que més d'1,61 milions van ser estrangers. Ladels viatgers es van allotjar en establiments de la demarcació de(1.344.729 turistes), seguits de(591.281),(528.765) i(100.116).A Barcelona i Girona la majoria dels viatgers van ser estrangers, mentre que a Tarragona i Lleida van predominar els turistes residents a l'Estat. Per zones turístiques, laés qui encapçala el nombre de visitants: amb més de 552.063 viatgers. El segueixen la Costa Daurada 488.264; la costa de Barcelona 466.275; les40.501; lesa 30.852 i la26.358. Pel que fa als, es van enfilar un, per sobre de la mitjana estatal, que va ser del. La tarifadels hotels catalans va ser de, de nou lleugerament per sobre de l'Estat, on va ser deEn aquest sentit, el conjunt de l'Estat va superar els, un 4,45% més que el 2019. Del total, 6.031.375 van ser residents (47,62%) i 6.633.252 estrangers (52,38%). Així mateix, es van registrar 43,15 milions de pernoctacions, de les quals un 64,36% per part d'estrangers.