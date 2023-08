Sumar crea un grup d'experts per trobar «garanties constitucionals» a l'amnistia

Mostra el teu compromís amb Nació.

La portaveu parlamentària de, ha defensat aquest dimecres la necessitat d'abordar "sense por" una hipotèticacom les que s'han posat en marxa amb èxit "a altres països d'". En una entrevista a TVE, Lois ha dit que seria una llei "amb totes les garanties constitucionals" que permetria avançar en la resolució del conflicte a. "Tenim una oportunitat històrica per resoldre des de la política els conflictes polítics", ha dit.Sumar ha activat un grup d'una vintena deque treballen en l'de la llei d'amnistia, i no té problemes en apuntar que la "desjudicialització" ha de passar explícitament per aquesta fórmula. "El conflicte a Catalunya necessita una solució política que comprengui fonamentalment una futura llei d'amnistia per a la societat civil catalana que s'ha vist involucrada i ha estat víctima", ha dit la portaveu al Congrés.Segons Lois, no és una solució nova. "A Europa hi ha molts països que van iniciar amb èxit processos de lleis d'amnistia i cal no tenir por a aquesta feina sobre l'encaix constitucional que permeti avançar". "No tenim problemes en poder parlar de llei d'amnistia sempre que tingui totes lesnecessàries, perquè els conflictes polítics necessiten", ha dit.En aquesta entrevista, Lois també ha acusat el líder del PP,, de pretendre "fer perdre el temps" als ciutadans dilatant el debat d'investidura i ha insistit en la seva "escenificació fracassada". La formació popular ja ha anunciat que no començarà les converses amb els grups fins al pròxim dilluns , una decisió també criticada pel PSOE, que ja negocia suports per a