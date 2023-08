El PP insisteix amb el PNB i recorda que només necessita quatre abstencions

El PSOE evita pronunciar-se sobre l'amnistia

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El coordinador general del PP,, ha afirmat en una entrevista a la Ser que la seva formació no té cap intenció de quedar-se de braços plegats de cara al debat d'investidura d', i "treballarà" per aconseguir els quatre vots a favor o abstencions que li falten. No ha descartat cap opció, ni tan sols-tot i que ha admès que serà "complicat" arribar a un acord-, i ha afirmat que "no veu impossible" una entesa amb el, malgrat que els nacionalistes bascos ja han dit i repetit que no formaran part de cap equació on apareguiA més, els populars ja no volen ara una votació la setmana que ve. Bendodo ha afirmat que necessiten "temps" per parlar amb els grups un cop es constitueixin el pròxim divendres. Així doncs, Feijóo començarà les negociacions amb la resta de formacions el dilluns, un fet que, portaveu delal Congrés, ha criticat: "I què faran avui, i demà, i demà passat?", ha assegurat a la mateixa Ser, on ha recordat que el seu partit ja ha obert converses amb la resta de partits.Al seu torn, Bendodo ha afirmat que la seva formació està "satisfeta" amb la designació de Feijóo com a candidat per part de Felip VI , i aprofitarà els dines abans de la investidura per "negociar" els quatre diputats que li falten per assolit els 176 necessaris per superar la votació. "El PP pot parlar dins de la", ha dit. "Són quatre vots a favor, o en segona volta quatre abstencions", ha recordat sense descartar tampoc Junts."Deixin-nos treballar per buscar els suports de les formacions", ha dit, perquè "els 11 milions d'espanyols que han buscat canvi mereixen que el PP busqui aquest canvi" i "el PP parla amb tothom dins de la Constitució". Segons Bendodo, Sánchez és un "mal demòcrata" que "no accepta la derrota". "Només pot oferir un segon govern" i està disposat a "traspassar la línia vermella" del "referèndum vinculant".Pel que fa a la data de la sessió d'investidura, Bendodo ha insistit que els populars necessiten temps, perquè "no es poden iniciar les converses formals fins que els grups estiguin constituïts", és a dir fins al pròxim divendres, i cal "la setmana que ve per treballar" en aquests possibles acords. Per aquest motiu ha deixat clar que no veu factible celebrar el debat d'la setmana que ve, perquè considera que "cal un mínim de temps necessari per parlar" i concretar els suports.Sobre l', el portaveu del PSOE al Congrés ha rebutjat a la Ser fer "especulacions" i ha mantingut que només en parlaran "quan hi hagi acords". En tot cas, ha dit que el govern espanyol "ha recuperat la política" amb Catalunya i que el país està "millor en termes de convivència, normalitat política i estabilitat" que el 2017. "S'ha aconseguit amb decisions polítiques, algunes d'elles 'hipercriticades' però que ara s'admet que han permès un avanç", ha defensat.