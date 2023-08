La Vuelta tindrà una important afectació en la mobilitat a Barcelona

Primera etapa, 26 d'agost: contrarellotge per equips

Platja del Somorrostro

Carrer de la Marina

Plaça dels Voluntaris Olímpics

Carrer Ramon Turró

Carrer Sardenya

Carrer Pujades

Passeig Pujades

Passeig Lluís Companys

Passeig Sant Joan

Carrer Casp

Carrer Lepant

Carrer Sancho de Ávila

Carrer Badajoz

Avinguda Diagonal

Carrer Cristóbal de Moura

Carrer Bac de Roda

Carrer Guipúscoa

Carrer Aragó

Carrer Lepant

Carrer Mallorca

Carrer Roger de Llúria

Carrer Rosselló

Passeig de Gràcia

Carrer Aragó

Carrer Tarragona

Plaça Espanya

Avinguda Reina Maria Cristina

es convertirà en l'epicentre delel cap de setmana del. Laacull les dues primeres etapes de la que han tingut un cost superior al milió d'euros per a l'Ajuntament : la contrarellotge per equips, que és totalment urbana, i el recorregut des defins a l', que és més complex i afecta diferents carreteres d'arreu del territori. Per tant,s'emporta el protagonisme i és on es viurà més l'emoció, però també serà el lloc més afectat pel que fa a la mobilitat.De fet, serà "l'afectació de mobilitat més gran que haurà tingut mai la ciutat de Barcelona". Per això, s'ha desplegat un dispositiu especial amb la mobilització d'un miler de persones. En concret,de la, amb el suport dels, i més de. Ho han explicat aquest dimecres el tinent d'alcaldia dede l'Ajuntament de Barcelona,; l'intendent major de la, i el gerent de l'de l'Ajuntament,, en una roda de premsa celebrada a la sala Lluís Companys de l'Eld’agost tindrà lloc la primera etapa, la contrarellotge per equips, per dins la. A partir de les, els espectadors ja podran veure els entrenaments oficials dels equips. La prova, però, començarà a lesdes de lai s'acabarà a lesa l'El recorregut serà dei passarà per diferents zones emblemàtiques de la ciutat. El, i ja hi hauràa partir de les. D'aquesta manera, elstindranestacionar-hi a partir del dia abans. En cas que hi hagi algun vehicle aparcat en el moment del muntatge, es retirarà.Una vegada es talli el recorregut, tampocpels, de manera que s'habilitaran fins aper garantir la mobilitat a peu. A més a més, al carrer Tarragona, a l'altura del carrer Diputació, s'instal·larà un pont provisional per a vianants. Aquestes seran les zones

Recorregut de la primera etapa de la Vuelta Foto: Ajuntament de Barcelona



Segona etapa, 27 d'agost: arribada a l'Estadi Olímpic

Gran Via de les Corts Catalanes

Plaça Espanya

Avinguda Reina Maria Cristina

Avinguda Ferrer i Guàrdia

Carrer Polvorí

Túnel de la Foixarda

Camí de la Foixarda

Carrer Foixarda

Avinguda Montanyans

Mirador del Palau Nacional

Passeig Santa Madrona

Avinguda Miramar

Carrer Torreforta

Carretera de Montjuïc

Carrer Castell

Passeig Migdia

Carrer Foc

Carrer Jocs del 92

Avinguda Estadi



Recorregut del final d'etapa 2 de la Vuelta Foto: Ajuntament de Barcelona



Transport alternatiu

Eld’agost serà el dia de la segona etapa, aquesta vegada dins i fora de la ciutat. El punt de partida serà des de Mataró a lesi el punt final serà l', amb una arribada prevista entre lesi lesA partir de les, però, ja hi haurà, i a lesja començaran els. Igual que el dissabte 26, els vehiclesa la zona del recorregut a partir del dia abans de la prova i, en cas que n'hi hagi d'estacionats durant el muntatge,. Lesseran les següents:

Tant Batlle com Granados han fet una crida a fer servir únicament el metro per desplaçar-se per la ciutat aquest dissabte i diumenge. També han volgut recordar que aquest divendres es torna a obrir la línia 4 i que, per tant, el metro recuperarà la normalitat. A més a més, es reforçarà el servei habitual a les línies que passen per les zones afectades per la restricció del transport públic de superfície.





L'intendent Benito Granados, el tinent d'alcaldia Albert Batlle i el gerent Xavier Patón Foto: Mar Riera

Malgrat que es recomana no agafar l'autobús, TMB Bus ha dissenyat per a dissabte un pla alternatiu de transport de les línies afectades pel circuit, com ara la D20, D40, D50, l'H8, l'H10, l'H12, l'H14, l'H16, la V7, la V9, la V11, la V21, la V23, la 6, la 7 i la 24, entre d'altres. D'altra banda, les parades de TMB i de les línies interurbanes de l'avinguda Reina Maria Cristina passaran a la plaça Cerdà entre els dies 25, 26 i 27.





Pel que fa al, hi haurà un total de: D20, H12, H16, V5, 13, 46, 55, 65, 67, 68, 79, 94, 95, 109, 125 i 150, més la ruta vermella del Barcelona Bus Turístic.Aquest dia, el bus no serà l'únic perjudicat, atès que també hi haurà restriccions en diverses estacions de, com ara les del carrer Marina, el carrer Pujades, el carrer Sancho de Ávila i el carrer Aragó. Tot i això,. Tampoc es podrà estacionar en alguns, com per exemple el del Port Olímpic, el de Badajoz, el de Marina Port i el de Rius i Taulet.Amb tot, cal recordar que durant tot el cap de setmana la ciutat estarà immersa en aquest esdeveniment esportiu. Per això, es recomana als ciutadansamb temps ipel que fa a la circulació i el trànsit a través del web