Nit de rècord de calor: mai a Barcelona la temperatura mínima havia estat tan alta

La nit de dimarts a dimecres ha deixat unade rècord. A, mai s'havia registrat una temperatura mínima tan alta: 29,4 °C que, si durant el dia no baixa, serà el valor mínim més elevat de la història des que hi ha registres. Això ho han explicat des de l'de la capital catalana.Aquest valor mínim, que a la vegada és altíssim, s'ha registrat a les 12 de la nit, però és que la temperatura ha anat encara més cap amunt mentre avançaven les hores. Posteriorment, a Barcelona, els valors han arribat fins als. La capital catalana només ha quedat per sota de, que a primera hora del matí ha registratI la calor encara no n'ha tingut prou. Aquestes temperatures es mantindran almenys fins dijous, fet pel qual el(Meteocat) manté tot el país en alerta taronja pels pròxims dos dies. De cara al divendres, sí que es preveu una lleugera baixada tant en les temperatures màximes com en les mínimes, però la calor seguirà sent protagonista sobretot a les nits del litoral i el prelitoral del país.