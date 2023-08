Mor una nena de vuit anys en un incendi a un càmping de Montblanc

de matinada a, a la. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per una l'interior d'uni una nena de vuit anys, una turista europea, ha acabat perdent la vida. Els fets han tingut lloc a les 04.55 hores d'aquesta matinada de dimecres.Una trucada alertava sobre un incendi a l'interior del càmping. Immediatament, elshan enviat cinc dotacions, de les quals tres eren bombes rurals pesants i dos vehicles lleugers de. Davant la gravetat de les flames, durant l'incendi hi han treballatQuan els Bombers han arribat al lloc dels fets s'han topat amb untotalment desenvolupat en un dels. La fusta havia provocat que es propagués ràpidament i, a més a més, era un incendi amb molt. Davant d'aquesta situació, la resta deque eren al càmping s'estaven autoevacuant.Ha estat llavors, quan s'ha fet elde persones, que s'ha trobat a faltar la menor. Elshan iniciat lafora del bungalou, amb l'esperança que la trobarien en algun racó, però no ha estat fins a les 06.16 hores que han apagat l'incendi i han accedit a laturística que hanelsense vida de la. Les flames també han calcinat completament el bungalou i han afectat parcialment un altre de les cases al càmping i un cotxe.Per aquest servei,(SEM) ha activat tres dotacions, a més del suport psicològic per la família. Per part del cos de, que han iniciat unaper esclarir les causes de l’incendi, han anat a l’incendi sis patrulles. Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers també ha activat elpels professionals que han treballat al servei.

