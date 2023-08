Cinc maneres de cuinar el salmó per no avorrir-lo

1. Al forn: clàssic, però creatiu

2. Al vapor: saludable i amb molt sabor

3. A la planxa: fàcil i exquisit

4. A la papillota: la sorpresa ideal

5. A baixa temperatura: una opció ràpida

Elés un delsmés nutritius, una gran font dei d'. A més, existeixen nombroses formes de cuinar-lo, perquè és un dels peixos més versàtils de la nostra dieta. Les possibilitats de-lo són infinites i variades i, a més, el tall i la presentació poden variar segons cada plat.El forn és una de les tècniques més usades per cuinar el salmó i, sense dubte, la més senzilla, ja que no requereix supervisió. Només cal col·locar els filets del salmó en una llanda, pintar-los amb una mica d'oli, sal, pebre i posar-los al forn durant 10 o 15 minuts a 170 graus.Una de les tècniques més saludables per cuinar-lo és al vapor: permet mantenir totes les propietats del salmó. Per a això només cal col·locar la peça de salmó a la cistella de la vaporadora i cuinar-lo durant 10 minuts. Si se substitueix l'aigua per un brou de peix o de verdures encara té més sabor.La planxa és la tècnica més tradicional i permet dues opcions. La ràpida: escalfar la paella a foc alt i, amb una mica d'oli, sellar el salmó per cada costat durant tres minuts. La peça queda torradeta a l'exterior i més crua a l'interior. I la lenta: deixar-lo fer només d'una banda, a foc lent, durant 8-10 minuts.La papillota és, al fons, una tècnica de cuinat al vapor. Però millorada: permet combinar diversos sabors. Només cal embolicar el salmó i la guarnició -verdures o herbes- en paper o embolcalls de silicona reutilitzables i portar-lo al forn entre 20 i 30 minuts a 180 graus. Permet que el salmó es cuini en el seu propi vapor amb un resultat molt saborós i tendre.Si no tens temps, l'opció a baixa temperatura és la ideal per a tu. Només has de barrejar el peix amb herbes aromàtiques o amb pebres i coure'l en aigua no gaire calenta. La textura i el sabor finals no et deixaran indiferents.