El calendari s'activa amb Feijóo: quan serien unes noves eleccions?

La presidenta del Congrés,, ha anunciat aquest dimarts que Alberto Núñez Feijóo se sotmetrà a la investidura per intentar aconseguir els suports i arribar a la presidència del govern espanyol. El ple encara no té data. Armengol es posarà en contacte amb Feijóo en les properes hores per decidir el dia que s'ha de fer el ple, ja que a hores d'ara el candidat del PPper ser president. La data és important perquè activarà el rellotge fins a la investidura d'un president o bé fins a la convocatòria automàtica de noves eleccions., perquè activa el rellotge fins a la dissolució de les Corts i la convocatòria automàtica de noves eleccions. El ple no es pot convocar abans del 28 d'agost, perquè en aquesta data s'han de formar els grups parlamentaris i triar els portaveus. Un cop se celebri el primer ple d'investidura, comença el compte enrere: o hi ha president -a hores d'ara cap candidat té els vots garantits- o hi ha noves eleccions, que arribarien en dates assenyalades.Armengol ha anunciat el candidat que se sotmetrà a la investidura, però no la data. Això ja ho va ferl'any 2019, que va trigar 20 dies a convocar el ple per donar temps al candidat, aleshores, per aconseguir els vots necessaris. La nova presidenta del Congrés podria fer el mateix, i donar marge a Feijóo per intentar aconseguir els vots que li falten per arribar a la Moncloa. No només això, també per evitar que les eleccions caiguin en plenes festes de Nadal.Quan es convoqui el ple hi haurà una primera votació i el candidat necessita majoria absoluta. Si no hi ha canvis d'última hora, Feijóo no l'aconseguirà, perquè-PP, Vox, Coalició Canària i UPN- i la majoria absoluta són 176. Al cap de 48 hores es fa una segona votació, i en aquest cas necessita majoria simple, més vots a favor que en contra. Si res no canvia, tampoc ho aconseguirà, perquè hi haurà 172 vots a favor i 178 en contra. És aleshores quan la investidura es considera fallida.Quan això passa,perquè algun altre candidat intenti aconseguir els suports necessaris. És aleshores quan es preveu que ho intenti Pedro Sánchez. Hi haurà una nova ronda de contactes dels grups parlamentaris amb Felip VI, que haurà de proposar de nou un candidat amb opcions d'aconseguir la majoria necessària. Es repeteix el procediment: es fixa data per un ple d'investidura -sempre dins del termini dels dos mesos- i cal primer una majoria absoluta i, al cap de 48 hores, una majoria simple.a favor per revalidar la presidència, però per això li calen els vots d'ERC, Junts i el PNB.Si després de dos mesos cap candidat ha aconseguit els vots necessaris, es dissolen les Corts iA falta de saber la data del ple, no es pot descartar que uns nous comicis arribin en plenes festes de Nadal, a finals de desembre o principis de gener. Si Armengol opta per donar més marge i convocar el ple, per exemple, a finals de setembre, això eliminaria la possibilitat que, si cap candidat arriba a la presidència, els votants hagin de tornar a les urnes per Nadal.