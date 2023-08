Canvis a Instagram i Facebook: «Stories» i «reels» en ordre cronològic per complir amb la legislació europea

Mostra el teu compromís amb Nació.

, l'empresa propietària de, ha anunciat nousen les dues xarxes socials. Ho fa per tal de complir amb la, segons ha indicat la companyia en un recentEl principal canvi i el més destacat és que les "" i els "" apareixeran de maneraals usuaris. És a dir, del més nou al més antic. "A Facebook i Instagram, els usuaris tindran l'opció de veure 'stories' i 'reels' només de les persones que segueixen, classificats en ordre cronològic", ha detallat, el president d'assumptes globals deActualment, els continguts apareixen ordenats en funció de les persones amb les quals, perquè així no et perdis les seves publicacions. Un altre dels canvis en la mateixa línia és que els usuaris "podran veure elsbasant-se només en les paraules que ingressin, en comptes de personalitzar-los específicament segons la seva activitat anterior i interessos personals", ha explicatEn el comunicat de Meta, l'empresa també ha anunciat que ha llançat una bibliotecaampliada per tal d'oferir mésen laque mostra a les seves xarxes socials. També, ha posat a la disposició dels internautes més detalls sobre elsi ha introduït noussobre com els anunciants poden dirigir-se als