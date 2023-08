Per què ens cauen els cabells?

Pèrdua anormal de cabell

Moltes vegades laes relaciona directament amb alguna malaltia. És cert que pot ser en alguns casos, però no passa en tots ni en la majoria.. De fet, els experts apunten que tothom perd gairebéEn circumstàncies normals, el cabelli acabarà caient. És a dir, passa per tres fases: la primera, que és la més llarga, dura entre dos i set anys i és l'etapa de creixement; laés la fase de transició, en la qual el cabell se separa i deixa de créixer i, l'és la de repòs o, quan es desprèn del cuir cabellut i cau.Hi ha vegades, però, que podem estar davant un cas. És un problema capil·lar associat a la. Habitualment, aquesta es produeix al cap, encara que també pot afectar altres parts del cos, com les celles, les pestanyes, la barba, les axil·les o fins i tot la zona genital. La poden patir tant homes com dones.És important acudir a unenque pugui ajudar a identificar lade l'alopècia i indicar eladequat.També hi ha altres vegades que el cabell cau en excés i no és per alopècia. Pot ser per problemes temporals com patir, problemes, situacionso inclús efectes secundaris de. En aquests casos, cal també acudir a un expert en salut capil·lar que també identifiqui la causa exacta i pugui buscar una solució.