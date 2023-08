Cada vegada hi ha més ingressats per Covid a Catalunya: ja són gairebé 500 pacients

Mostra el teu compromís amb Nació.

Ja fa unes setmanes que es va conèixer que la nova variant de la Covid, anomenarada Eris, molt contagiosa i amb un "baix risc" per a la salut, arribava a. Els ingressats per Covid-19 segueixen en tendènciai se situen endurant la setmana del. Sónque la setmana anterior, segons les dades publicades al portal Sivic delEls diagnòstics a l’, en canvi, sí que. Entre el 7 i el 13 d’agost es van detectar 6.208 casos i aquesta darrera setmana vanfins aPel que fa als, es mantenen enpacients.Larepresentade les mostres seqüenciades. La subvariant(85,5% de les mostres) seguida de la XBB.2 (14,5%). El subllinatgede la variantes va detectar peri fins a l'11 d'agost s'han registrat en totalper aquest llinatge. No s'han detectat casos de BA.2.86 a Catalunya.Cal destacar que el. De moment, a Catalunya es registren fluctuacions de la incidència de Covid i un augment de les hospitalitzacions convencionals amb causa, que afecten principalment persones grans i, per tant, més propenses a descompensacions de patologies basals.