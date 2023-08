Grècia, sota les flames: desallotgen un districte d'Atenes i troben cadàvers calcinats

🇬🇷 | EN VIVO: Incendio forestal cerca de Atenas en Grecia.https://t.co/BzUuZXJpo2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 22, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

està en una situació de tensió i perill descontrolat pelsque fa setmanes que afecten tot el país. Aquest dimarts, els bombers han ordenat eld'unamenaçat per un dels grans incendis.Milers de persones estan obligades aen una zona on, segons algunes fonts, les flames ja toquen els habitatges. Una gran columna de fum provocada pels boscos calcinats és visible des de tota la ciutat i destaca per sobre de l'Acròpolis, com es pot veure en les imatges publicades a les xarxes socials.Arreu del país cremen, com a mínim,El més greu és el de la ciutat portuària d', que també ha obligat aalguns dels barris i equipaments, com el principalper la proximitat de les flames. Les altes temperatures, la sequera ambiental i els vents està previst que es mantinguin al país fins al divendres.D'altra banda, els bombers han, possiblement migrants en situació irregular, al nord-est del país, prop de la frontera turca. El portaveu del cos ha dit que eren de persones "que probablement havien entrat de manera irregular" en travessar el riui han mort pels incendis.La policia ja ha activat un equip per reconèixer les víctimes i investigar què ha ocorregut, però tot apunta que puguin ser migrants perquè ningú ha denunciat desaparicions des d'aquest dilluns. A més, les autoritats gregues temen que en els pròxims diesde persones mortes al bosc, per ser una zona de pas comú per qui creua des de Turquia.